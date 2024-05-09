قائد الجيش الإيراني: طوفان الأقصى والوعد الصادق سرعتا من زوال الكيان الإسرائيلي

العالم – خاص بالعالم

کمال خرازي الذي اكد ان طهران ستضطر الى تغيير عقيدتها النووية إذا ارتكب الكيان الإسرائيلي أي حماقة ضد المنشآت النووية الإيرانية.

واوضح خرازي ان طهران تمتلك القدرة على إنتاج القنبلة النووية، لكن ليس لديها أي نوايا لذلك. مشيرا الى ان حركة حماس والشعب الفلسطيني قدموا مقاومة لا مثيل لها، وان ايران لن تعترف بكيان الاحتلال الإسرائيلي حتى وإن تم إقرار حل الدولتين.



اما الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، فقد اعتبر ان القدرات العسكرية الإيرانية غير قابلة للتفاوض. وأضاف أن هناك من كان يعتقد بضرورة التفاوض حول البرنامج الصاروخي لإبعاد شبح الحرب عن البلاد، لكن القيادة الحكيمة في إيران لم تسمح بذلك.



الرئيس الإيراني كان قد أكد أن عملية الوعد الصادق مدعاة للفخر الوطني، ومظهر من مظاهر العقلانية الثورية. وفي هذا السياق اوضح القائد العام للجيش الإيراني الفريق عبد الرحيم موسوي ان عمليتي طوفان الاقصى والوعد الصادق، سرعتا من مسار زوال الكيان الاسرائيلي.

ولفت موسوي الى أن العالم والمنطقة ينقسمان الى قبل وبعد هاتين العمليتين. معتبرا انه كما وجهت عملية طوفان الاقصى ومقاومة غزة، العالم باتجاه جديد، فان عملية الوعد الصادق، أدت الى ايجاد حركة استراتيجية جديدة في العالم.

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