الاحتلال يعترف بمقتل 3 من جنوده في قصف المقاومة لموقع "كرم أبو سالم"

كما اعترف جيش الاحتلال بإصابة 3 جنود إصابات خطيرة في القصف الذي استهدف منطقة كرم أبو سالم.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن الجنود الذين قتلوا في القصف هم الرقيب رؤوفين أسولين، والرقيب إيدو تيستا، والرقيب تل شافيت، كما أصيب 12 آخرين من لواءي غيفعاتي وناحال في الحادث.

وفي وقت سابق أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مسؤوليتها عن قصف موقع "كرم أبو سالم" العسكري برشقة صاروخية.

وعرضت "القسام" مقطع فيديو يظهر رشقات صاروخية مكثفة من طراز "رجوم" على موقع "كرم أبو سالم" العسكري شرق مدينة رفح.

يس

ووصفت وسائل إعلام الاحتلال الهجوم بالخطير، حيث قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "الحدث في كرم أبو سالم غير عادي بعد أشهر من القتال العنيف في قطاع غزة، وتم استدعاء المروحيات والطائرات إلى منطقة الحادث لإجلاء المصابين".

وانتشر مقطع فيديو يوثق نقل مروحيات إسرائيلية لجنود مصابين بعد قصف "كتائب القسام" لموقع كرم أبو سالم قرب قطاع غزة.