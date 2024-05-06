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هذا ما علق به 'غانتس' حول صفقة الأسرى المقترحة والهدنة

هذا ما علق به 'غانتس' حول صفقة الأسرى المقترحة والهدنة
الإثنين ٠٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

علق الوزير بمجلس حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، على الصفقة المقترحة بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وقال غانتس في مقطع فيديو بمناسبة ما يسمى "ذكرى المحرقة" ان: استعادة الاسرى في غزة تتطلب منا "التغلب على الغضب، من إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وتأجيل القتال".

وتابع إن عودة الأسرى تتطلب منا التغلب على الغضب والتغلب على غرائزنا لإنقاذ الاسرى، معتبرا ان "مستقبلنا ينعكس في السنوات والأجيال القادمة، وليس في إنجازات الأيام أو الأسابيع".

وجاء تأييد غانتس لعقد صفقة تبادل الأسرى، في أعقاب تصريحات أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقال فيها؛ إن "تل أبيب ستواصل القتال حتى تحقيق أهدافها كافة".

واكد نتنياهو أن "الاستسلام لمطالب حماس سيكون بمنزلة هزيمة مروعة لإسرائيل، وسيكون ذلك انتصارا كبيرا لحماس وإيران".

ولم يكن غانتس الوحيد المؤيد لعقد الصفقة، فقد سبقه وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، الذي شدد على أن الصفقة جيدة، قائلا لنتنياهو: "واجبنا إعادة الرهائن بصفتي وزيرا للجيش وبصفتك رئيسا للوزراء".

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