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مصادر لبنانية: 3 غارات صهيونية على جبل الريحان جنوب لبنان

الإثنين ٠٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

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