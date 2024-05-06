الإثنين ٠٦ مايو ٢٠٢٤
٠٩:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غروسي يصل إلى إيران لمناقشة البرنامج النووي الإيراني وعقد اجتماعات مع أعلى المسؤولين والسياسيين في البلاد

الإثنين ٠٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :