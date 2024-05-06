حزب الله يهاجم بمسيرات انقضاضية تموضعًا لجنود العدو جنوبي ‏المطلة

العالم - لبنان

وأعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان الإثنين إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عسكرية إسرائيلية في الجولان السوري المحتل ردًا على غارة إسرائيلية على منطقة البقاع في شرق لبنان.

وقالت في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، شنّت المقاومة الإسلامية يوم ‏الإثنين 06-05-2024 هجومًا جويًا بمسيرات انقضاضية استهدف تموضعًا لجنود العدو الإسرائيلي جنوبي ‏المطلة وأصابت نقاط استقرارهم وتمّ تدمير آلياتهم وإعطابها وأوقعتهم بين قتيل وجريح".‏

وأكدت وسائل إعلام الاحتلال إصابة جنديين بجراح خطيرة في هجوم مسيّرة من لبنان على المطلة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح الإثنين أن طائراته الحربية شنت الليلة الماضية "غارة استهدفت مجمعًا عسكريًا لحزب الله في منطقة السفري" في محافظة البقاع أدى لإصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

غارة على بلدة السفري

وكانت المقاومة الاسلامية في لبنان أعلنت في وقت سابق من اليوم الإثنين أن مجاهديها قصفوا "مقر قيادة فرقة الجولان (210) في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا" وذلك ردًا على اعتداء العدو الذي طال منطقة البقاع.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي "غارة حوالي الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم (22:30 بتوقيت غرينتش الأحد) على معمل في بلدة السفري" القريبة من مدينة بعلبك. وأدى ذلك إلى "سقوط ثلاثة جرحى مدنيين وتدمير المبنى المستهدف".

وتقع بلدة السفري على بعد نحو 80 كيلومترًا عن الحدود. وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أن طائراته الحربية شنّت "خلال ساعات الليلة الماضية...غارة استهدفت مجمعًا عسكريًا لحزب الله في منطقة السفري في عمق لبنان".

ونفذ الطيران الإسرائيلي "شن 8 غارات استهدفت مناطق عدة في مرتفعات واودية منطقتي إقليم التفاح وجبل الريحان، وتركزت على محيط نبع الطاسة ومزرعة عقماتا وبلدتي اللويزة ومليخ".

كما عرض حزب الله مشاهد تظهر قصفه مستوطنة كريات شمونة أمس بصواريخ كاتيوشا وفلق وذلك ردًا على القصف الإسرائيلي على بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن رصد 85 صاروخًا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى وأسفرت عن إصابة إسرائيلي بجروح في كريات شمونة.