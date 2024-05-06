قوات الاحتلال تحاصر مخيم طولكرم وتجرف بنيته التحتية

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم في نابلس ان قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولکرم بعد منتصف الليل من محورها الجنوبي والغربي وصولاً الی مخيم نورشمس حيث دوت صافرات الانذار في مخيم نورشمس واطبقت قوات الاحتلال الحصار والخناق علی مخيم نورشمس من کافة المحاور ومداخله.

واستخدمت قوات الاحتلال جرافات ثقيلة منها دي.9 وأکثر من 50 آلية عسکرية في عملية الاقتحام وشرع الجيش الإسرائيلي بعملية تجريف بنية تحتية ومحال تجارية ومنازل، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين الفلسطينيين، فقام المقاومون باستخدام عبوات ناسفة شديدة الانفجار، ما أدی الی اعطاب عدد من أليات الاحتلال وانسحابها من مخيم نورشمس وصولاً الی مخيم طولکرم.