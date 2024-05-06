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كاميرا العالم توثق نزوح قسري جديد؛ وهذه المرة من رفح

الإثنين ٠٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

وثقت كاميرا العالم نزوح العديد من المواطنين الفلسطينيين من مدينة رفح بعدما حذرهم جيش الاحتلال بإخلاء المدينة تمهيداً لاجتياحها.

العالم - مراسلون

ورصد مراسل قناة العالم أعداد كبيرة من النازحين الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم في شرق مدينة رفح حاملين خيامهم علی سيارات وعربات النقل لنزوح جديد من رفح.

ويهرب الكثير من النازحين من مدينة رفح الی منطقة المواصي في مدينة خانيونس التي اعلنها جيش الاحتلال منطقة أمنة.

وقالت نازحة فلسطينية من حي جنينة مؤكدة ان جيش الاحتلال رمی مناشير علی الحي يطلب منهم اخلاء بيوتهم ثم قام بقصف المنطقة طول الليل.

وفيما تؤوي مدينة رفح مليون ونصف المليون نسمة جلهم من النازحين، أصبحت مبدأ لنزوح جديد خوفاً من بدء العملية العسكرية التي هدد بتنفيذها الاحتلال.

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