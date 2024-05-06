فيديو خاص: 70 صاروخا لحزب الله، ومسيرة تصيب ضابطا كبيرا!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: منذ فجر اليوم وحتى الساعة هذه التطورات لازالت متواصلة حيث قام الاحتلال فجر اليوم بالإغارة على منطقة السفلي في بعلبك مستهدفا احد المصانع ما ادى لتدميره بالكامل والحاق ضرر كبير بالممتلكات المحيطة ووقوع ثلاث اصابات بين المدنيين.

وتابع ان المقاومة ردت على هذا الاعتداء الذي يعد تجاوزا لقواعد الاشتباك عند الساعة التاسعة من صباح اليوم وقصفت مقر وحدة فرقة الجولان في منطقة نفح - الفرقة 210 - بأكثر من 70 صاروخا من نوع كاتيوشا.

واشار مراسل العالم الى ان هناك تطورا لافتا بدخول الحافة اللبنانية طائرات اف 15 اسرائيلية محاولة التصدي لهجوم طائرة مسيرة انقضاضية للمقاومة الا انها فشلت حيث وصلت الطائرة المسيرة الى هدفها في جنوب مستعمرة المطلة مستهدفتا تموضعا لجنود وآليات الاحتلال ما ادى الى صابات مؤكدة.

واكد ان الاحتلال اعترف بوقوع ثلاث اصابات بينهم ضابط برتبة كبيرة.

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