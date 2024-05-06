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بانوراما..

عملية عسکرية وشيکة في رفح ..الهجوم الأکبر في الشمال المحتل

عملية عسکرية وشيکة في رفح ..الهجوم الأکبر في الشمال المحتل
الإثنين ٠٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

نظرة بانورامية لقناة العالم علی عمليات اخلاء قسرية فرضها الاحتلال الاسرائيلي علی النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح؛ فيما قتل وجرح جنود صهاينة اثر هجوم نفذته مسيرات المقاومة الاسلامية في لبنان قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية.

العالم - بانوراما

في الوقفة الاولی يتطرق برنامج بانوراما الی عملية اخلاء قسرية شرعها جيش الاحتلال الإسرائيلي للنازحين من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة تمهيداً لعدوان عسكري محتمل على المدينة.

ونشر جيش الاحتلال بياناً يشمل خرائط مناطقِ الإخلاء، ويستهدف الإخلاء القسم الشرقي من المدينة، وفي وقت رأت حركة حماس في الإخلاء تطوراً خطراً ستترتب عليه تداعيات، حملت الحركة الإدارة الأمريكية المسؤوليةَ عن هذا الإرهاب.

في المحطة الثانية تطرق برنامج بانوراما الی مقتل جنديان إسرائيليان وأصابة آخرين حالة أحدهما حرجة وفق الاعلام العبري، إثر هجوم بمسيرات نفذه حزب الله استهدفت تجمعات لقوات الاحتلال الاسرائيلي في المطلة قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وأوضح حزب الله أن مجاهديه نفذوا هجوماً جوياً عبر مسيرات انقضاضية استهدف تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي جنوبي ‏المطلة، مؤكداً أصابة المسيرات لنقاط استقرار الجنود وتدميرها آلياتهم وإيقاع الجنود بين قتيل وجريح.

كما استهدفت المقاومةُ مقر قيادة فرقة الجولان مئتين وعشرة في ‏قاعدة نفح الإسرائيلية بعشرات صواريخِ الكاتيوشا، عقب قصف مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ؛ إضافة إلى مرابض مدفعية الاحتلال وانتشاراً لجنوده وآلياته في ‏الزاعورة والسماقة ومستوطنات كفريوفال وكفرجلعادي ومرغليوت ومواقع اخرى.

من جهته اعتبر القائد السابق للقيادة الشمالية في الجيش الاحتلال آشر بن لولو أن ترحيل المستوطنين من الشمال هو ثاني أهم انجاز لحزب الله منذ تأسيسه بعد انسحاب الاحتلال من لبنان.

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