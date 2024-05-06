عملية نوعية ونجاح استخباري كبير للمقاومة في لبنان

العالم - لبنان

بمسيرات انقضاضية نفذت المقاومة هجوماً جوياً استهدف تموضعاً لجنود الاحتلال جنوبي ‏مستوطنة المطلة أوقعهم بين قتيل وجريح وأصاب نقاط استقرارهم وأدی لتدمير آلياتهم وإعطابها.‏

اعلام الاحتلال ورغم تكتم الكيان وفرض رقابة عسكرية كشف عن ارتفاع قتلى العملية الى ثلاثة من بينهم ضابط تحفظ الجيش على نشر اسمه أو رتبته فضلا عن إصابة اثنين آخرين بجراح خطرة جداً مؤكداً أنّ القتلى هم جنود من كتيبة الاستطلاع ثمانية وتسعين.

ورداً على الاعتداء الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع استهدفت المقاومة الإسلامية مقر قيادة فرقة الجولان مئتين وعشرة في ‏قاعدة نفح بعشرات صواريخ "الكاتيوشا" كذلك نشرت المقاومة مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية لمستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة بصواريخ كاتيوشا وفلق.

القائد السابق للقيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي 'آشر بن لولو' صرح لإعلام كيانه بأن أعظم إنجاز حققه حزب الله منذ تأسيسه هو انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان وأن الإنجاز الثاني الأهم هو ترحيل مستوطني الشمالي في الحرب الحالية داعياً كيانه أن يغير سياسته التي وصفها بالرجعية في الشمال.

الى ذلك واصل الاحتلال اعتداءاته على القرى والبلدات اللبنانية واستهدفت بسلسلة من الغارات والقصف المدفعي أطراف بلدات اللويزة وعرمتى ومليخ والناقورة وبلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.