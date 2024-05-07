صفقة غزة وموافقة حماس على مقترح مصر وقطر لوقف النار

العالم - مع الحدث
- ماذا يعني كلام نتنياهو بعد قبول شروط تصل لحد الاستسلام وانه يواصل القتال حتى تحقيق الأهداف؟
- ما أهمية تاكيد حماس بالمقابل أنها لا توافق على أي اتفاق هدنة لا يتضمن صراحتا وقفا دائما للعدوان وتحذر من أي عمنلية في رفح ستضع المفاوضات في مهب الريح؟
- هل التهويل برفح بدأ من مناطقها الشرقية في ظل عدم التغطية الأميركية للعملية وللحصول على تنازلات من المقاومة؟
هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.
وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من القيادي في حركة الجهاد الإسلامي هيثم غزلان، والمختص بالشؤون الإقليمية عدنان نعيم.
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