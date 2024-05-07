صفقة غزة وموافقة حماس على مقترح مصر وقطر لوقف النار

ماذا يعني كلام نتنياهو بعد قبول شروط تصل لحد الاستسلام وانه يواصل القتال حتى تحقيق الأهداف؟

ما أهمية تاكيد حماس بالمقابل أنها لا توافق على أي اتفاق هدنة لا يتضمن صراحتا وقفا دائما للعدوان وتحذر من أي عمنلية في رفح ستضع المفاوضات في مهب الريح؟