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إعلام الاحتلال يكشف عن خطة لترحيل عدد من سكان غزة لهذ البلد!

إعلام الاحتلال يكشف عن خطة لترحيل عدد من سكان غزة لهذ البلد!
الثلاثاء ٠٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام اسرائيلية عن خطة أمريكية تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لنقل عدد من سكان غزة إلى الولايات المتحدة موضحة وجود عائق مصري يقف حائلا دون إتمام تلك الخطة.

العالم- فلسطين

وقال موقع "makorrishon" الإخباري الصهيوني، إن إدارة بايدن تعد خطة لاستقبال اللاجئين من غزة، ولكن فقط أولئك الذين لديهم أقارب في أمريكا.

وأشار إلى أن "نقطة الضعف في الخطة هي التعاون المطلوب من الجانب المصري بالإضافة إلى العدد غير الواضح للاجئين والانتقادات من اليمين الأمريكي لهذه الخطة".

ونقل الموقع العبري تقريرا لشبكة "سي بي إس نيوز"، قال إنه أثار ضجة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مفاده أن إدارة بايدن تدرس قبول لاجئين "لجوء دائم" من قطاع غزة لمن لديهم أقارب من الدرجة الأولى مواطنون أمريكيون أو مقيمون دائمون.

وأوضح الموقع أن المعلومات تم الحصول عليها من وثائق حكومية رسمية، وأنها لا زالت فكرة لم يتم تحديد تفاصيلها بشكل نهائي بعد.

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