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كتائب القسام تدك قوات الاحتلال المتوغلة شرق معبر رفح

كتائب القسام تدك قوات الاحتلال المتوغلة شرق معبر رفح
الثلاثاء ٠٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

اعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الثلاثاء انها دكت قوات الاحتلال المتوغلة شرق معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

العالم- فلسطين

وكانت "كتائب القسام" توعدت مساء يوم الاثنين القوات الإسرائيلية لاتخاذها قرارا باقتحام مدينة رفح جنوب غزة.

وقالت "كتائب القسام" في بيان مقتضب "اخترتم اقتحام رفح.. لن تمروا".

كما نشرت صورة لعناصرها وهم يواجهون الجيش الإسرائيلي ويدمرون آلياته.

هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تهاجمأهداف لحماس في منطقة شرق رفح.

كما أصدر مجلس الحرب الإسرائيلي قرارا بالإجماع لاستمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس.

وبدخول الجيش الاسرائيلي الى معبر رفح ، اصبحت جميع معابر قطاع غزة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

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