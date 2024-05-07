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اللواء سلامي: الاستكبار يتعامل بسياسة واحدة مع العالم الإسلامي ولاتهمه الحدود

الثلاثاء ٠٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش