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اللواء سلامي: إذا سيطر العدو على بقعة إسلامية فإنه سيتمدد إلى أخرى

الثلاثاء ٠٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

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