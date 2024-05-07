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اللواء سلامي: أميركا التي تزعم انها تدافع عن الحرية لم تجلب للعالم إلا الدمار

الثلاثاء ٠٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

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