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غروسي: اتفقنا منذ عام حول الخطوات التي ينبغي على ايران والوكالة اتخاذها

الثلاثاء ٠٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

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