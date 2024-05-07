شاهد.. كيف سيطرت قوات الاحتلال على معبر رفح؟

العالم - خاص بالعالم

ردت حكومةالحرب الاسرائيلية على موافقة حماس على اقتراح المبادرة المصرية القطرية، بالبدء بعملية اجتياح رفح، بعد اشهر من التهديد بعملية برية فيها. فقد دقت ساعة اجتياح المدينة عبر احزمة نارية وغارات عنيفة، تبعها اقتحام قوات الاحتلال للجانب الفلسطيني من معبر رفح رغم تحذيرات اقليمية ودولية.

فقد اعلن جيش الاحتلال سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل كما قام بعمليات تمشيط واسعة في المنطقة.

واستهدفت قوات الاحتلال المعبر بالطائرات الحربية والمدفعية مما دفع هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة الى وقف حركة المسافرين داخل معبر رفح الحدودي وتوقف دخول المساعدات بشكل كامل.

وكثفت قوات الاحتلال من قصفها المدفعي والجوي على المناطق الشرقية في ظل رصد لحركة آليات عسكرية إسرائيلية عند السياج الحدودي الفاصل شرقي المدينة، كما قصف جيش الاحتلال حي تل السلطان غرب مدينة رفح وأحياء الجنينة والتنور والسلام والشوكة شرقي رفح مما اسفر عن استشهاد و جرح العديد من الفلسطنيين.



ووسط القصف الشديد والمتواصل اجبرت قوات الاحتلال عائلات فلسطينية على النزوح قسرا من رفح كما ان المستوطنين هاجموا قوافل المساعدات الانسانية المتجهة إلى قطاع غزة.

وتأتي تلك التطورات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بدء عملية عسكرية في رفح والمباشرة في تهجير السكان الفلسطينيين من الأحياء الشرقية لمدينة رفح إلى منطقة المواصي جنوب غربي قطاع غزة.