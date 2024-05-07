بارزاني: لن نسمح بأن تصبح كردستان العرااق مركزا لتهديد إيران

العالم - إيران

وخلال استقباله رئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني أوضح رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمدباقر قاليباف، أن هذه الزيارة تمت في الوقت المناسب وقال: بإذن الله فإن هذه الزيارة ستترك آثارا إيجابية على تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية نظرا للروابط العميقة القائمة بين كردستان العراق وإيران.

وأكد قاليباف: إننا جميعا نعتقد بأن الكيان الصهيوني هو العدو الأول للعالم الإسلامي اليوم، ونرى ما يحدث في غزة.

وأضاف: في عملية الوعد الصادق، قمنا بالرد على عدوان الكيان الصهيوني وأظهرنا للعالم، وخاصة أميركا والكيان الصهيوني، لا نتردد في اتخاذ القرارات، ونحن ثابتون ومصممون.

بدوره قال بارزاني: لقد رأيناكم إلى جانبنا في كل الأزمات التي مررنا بها بعد عام 2012 وأيضا في انتصاراتنا، ومن المؤكد أننا لن نسمح بأن تصبح كردستان مركزاً لتهديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا نريد هذا الموضوع وسنواجه ذلك.

كما أكد رئيس إقليم كردستان العراق: نتفق معكم فيما يتعلق بالكيان الصهيوني، لا يمكن لأي عقل سليم أن يقبل بأن يرتبط بالكيان الصهيوني ويخسر الجمهورية الإسلامية الإيرانية.