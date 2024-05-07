صحفي يكشف: وفد حماس وصل قبل قليل القاهرة، ما الهدف؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: اسعار المواد التموينية في قطاع غزة شهدت ارتفاعا في اليوم الاول بعد اغلاق معبر رفح والثالث بعد اغلاق معبر كرم ابو سالم من قبل الاحتلال، مشيرا الى اختفاء الكثير من المواد والاحتياجات الاساسية من الاسواق، وتوقف المساعدات اللازمة لايصالها الى النازحين في مناطقهم.

وتابع: اليوم نشهد نزوحا عكسيا من رفح الى دير البلح ومواصي خانيونس حيث يحتاجون الى مساعدات جديدة ومؤسسات دولية تقف معهم لاقامة الخيام والمخيمات التي تستقبلهم، لكن اسرائيل فاجأت الجميع بهذه العملية العسكرية دون اعطاء فرصة للناس للوصول الى مناطق أخرى تكون اكثر تهيؤا لاستقبالهم.

واوضح مراسل قناة العالم الاخبارية ان القصف الاسرائيلي كان مكثفا في رفح وفي المناطق الشرقية من المدينة.

ونقل مراسلنا عن مصادر مصرية بأن وفدا من حركة حماس وصل قبل قليل الى القاهرة، فيما وصل وفد اسرائيلي بالتزامن لبحث اتمام الصفقة والرد على المقترح المصري، مشيرا الى ان نتانياهو يزيد من شدة القصف على رفح بالتزامن مع ارساله وفدا الى القاهرة وذلك ارضاء لليمين المتطرف في الكيان الصهيوني.

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