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رويترز: مدير CIA يزور الاراضي المحتلة الأربعاء للقاء نتنياهو

رويترز: مدير CIA يزور الاراضي المحتلة الأربعاء للقاء نتنياهو
الثلاثاء ٠٧ مايو ٢٠٢٤ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "رويتز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز سيزور الأراضي المحتلة يوم الأربعاء.

وأشارت المصادر إلى أن بيرنز من المتوقع أن يجري مباحثات مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين.

وقبل ذلك أفادت وسائل إعلام بعودة بيرنز إلى القاهرة، يوم الثلاثاء، للمشاركة في المفاوضات بشأن صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين "إسرائيل" وحركة حماس.

ورفضت وكالة الاستخبارات المركزية التعليق على المعلومات حول تنقلات بيرنز في المنطقة.

ويأتي ذلك على خلفية موافقة حركة "حماس" على اتفاق وقف إطلاق النار، في حين بدأ فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي باجتياح رفح بجنوب قطاع غزة وسط مخاوف أممية ودولية من وقوع مجازر بحق المدنيين في المدينة.

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