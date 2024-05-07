رويترز: مدير CIA يزور الاراضي المحتلة الأربعاء للقاء نتنياهو

وأشارت المصادر إلى أن بيرنز من المتوقع أن يجري مباحثات مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين.

وقبل ذلك أفادت وسائل إعلام بعودة بيرنز إلى القاهرة، يوم الثلاثاء، للمشاركة في المفاوضات بشأن صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين "إسرائيل" وحركة حماس.

ورفضت وكالة الاستخبارات المركزية التعليق على المعلومات حول تنقلات بيرنز في المنطقة.

ويأتي ذلك على خلفية موافقة حركة "حماس" على اتفاق وقف إطلاق النار، في حين بدأ فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي باجتياح رفح بجنوب قطاع غزة وسط مخاوف أممية ودولية من وقوع مجازر بحق المدنيين في المدينة.