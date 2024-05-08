الأربعاء ٠٨ مايو ٢٠٢٤
٠٦:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

عبداللهيان: إيران ومصر مصممتان على إقامة علاقات دبلوماسية

عبداللهيان: إيران ومصر مصممتان على إقامة علاقات دبلوماسية
الأربعاء ٠٨ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن إيران ومصر مصممتان على إقامة علاقات دبلوماسية.

العالم - ايران

يتبع..

روابط ذات صلة

عبداللهيان يتلقى اتصالا من اسماعيل هنية رئيس مكتب حماس السياسي

عبد اللهيان: يجب إيقاف ومحاكمة ومعاقبة الكيان المحتل القاتل للاطفال