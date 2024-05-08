أمريكا تعلن إنجاز بناء ميناء غزة العائم

العالم - فلسطين

وزعمت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، سابرينا سينغ، في تصريح لصحافيين: "اليوم، أنجز بناء ميناء غزة العائم بجزأيه" بانتظار نقلهما إلى الموقع المحدد قبالة غزة.

وأضافت "لا تزال الأرصاد تتوقع رياحاً عاتية متوقعة وأمواجاً بحرية عالية، مما يتسبب بظروف غير آمنة لنقل مكوّنات الميناء العائم. لذلك لا تزال أقسام الميناء والسفن العسكرية المشاركة في بنائه في ميناء أسدود" بجنوب فلسطين المحتلة.

وشددت على أن القيادة المركزية الأميركية "على أهبة الاستعداد لنقل الميناء إلى موقعه في المستقبل القريب".

* مصر: من يتوهم أنه يمكن الاستغناء عن معبر رفح من خلال الرصيف البحري فهو مخطئ في التقدير

من جهته أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن معبر رفح هو المعبر الأساسي والأكثر قدرة واستعدادا لإدخال المساعدات الإنسانية بالكم والقدر الكافي لتلبية الاحتياجات في قطاع غزة.

وأضاف انه "إذا كان هناك من يتوهم أنه يمكن الاستغناء عن معبر رفح من خلال وسائل أخرى مثل الممر أو الرصيف البحري، فهذا خطأ في التقدير".

وشدد على ضرورة التعامل مع الوضع الفلسطيني بمسؤولية واحترام إنسانية الشعب الفلسطيني وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل التصعيد والتوتر بالتزامن مع بدء مفاوضات الهدنة.