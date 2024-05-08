قوات الاحتلال تعتقل 30 فلسطينياً في الضفة الغربية بينهم سيدة

العالم - مراسلون

وأفادت مراسل العالم في جنين ان قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة، طالت 30 فلسطينياً على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة، وأسرى سابقون.

وأکدت مراسلة قناة العالم نقلاً عن بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ان عمليات الاعتقال تركزت في محافظات الخليل، بيت لحم، ونابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، طولكرم، جنين، والقدس.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 8640، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يذكر أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضّفة، التي يرافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثنّ الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السّن.