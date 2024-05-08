الاحتلال يعيد فتح معبر كرم أبوسالم بعد إغلاقه عدة أيام

العالم - فلسطين

وحسب ما ذكرت وكالة أنباء "رويترز"، فإن معبر كرم أبو سالم أعيد فتحه، مشيرة إلى أن الشاحنات تخضع بالفعل للتفتيش للدخول إلى غزة قادمة من مصر.

وادّعى الجيش في البلاغ أنّه "قد وصلت بالفعل شاحنات من مصر تحمل مساعدات إنسانية إلى المعبر"، مضيفًا "يواصل معبر إيريز أيضًا عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قالت، الثلاثاء، إنه جرى إبلاغ الولايات المتحدة بأن معبر كرم أبو سالم سيُعاد فتحه الأربعاء.

يُذكر أن جيش الاحتلال أعلن أمس الثلاثاء سيطرته على معبر رفح الحدودي مع مصر، وقد أفادت هيئة المعابر بأن المعبر تم إغلاقه وتوقفت حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت الأحد الماضي، عن قصف نقطة عسكرية يتجمع فيها جنود الاحتلال بالقرب من معبر كرم أبو سالم، ما أسفر عن مقتل 4 جنود صهاينة وجرح عدد آخر.