قيادي في حماس يكشف: هناك مفاجئات تنتظر نتانياهو في رفح؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف بركة: الان يحاول نتانياهو ان يقتحم رفح ويهدد بذلك من اجل ان يحسن شروط التفاوض ويحصل على صورة نصر قبل ان يجبر على توقيع اتفاق على وقف اطلاق النار.

واكد: نحن باسم فصائل المقاومة الفلسطينية وافقنا على المبادرة القطرية المصرية التي تتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة بالكامل وعودة النازحين الى ديارهم دون قيد او شرط وادخال 600 شاحنة من المساعدات يوميا، وكذلك البدء بالترميم والاعمار ثم ابرام صفقة تبادل جادة ومشرفة للاسرى.

شدد رئيس دائرة العلاقات الوطنية حركة حماس في الخارج علي بركة على ان المقاومة كما حققت انتصارا عسكريا في بداية هذه الحرب، الان تحقق طوفانا سياسيا وتضع نتانياهو وحكومته في الزاوية، الان نتانياهو خسر التأييد العالمي، معتبرا ان فصائل المقاومة اعدت نفسها لرفح ولن يكون دخول رفح نزهة والمقاومة اعدت مفاجئات لرفح، واستفادت من كل التجارب السابقة في الاشهر الماضية في الشمال.

وحول الموقف الاميركي قال بركة ان من الواضح ان الاميركي يريد في الجولة الاخيرة ان يوقف هذه الحرب لانها باتت تحمل اميركا مسؤولية كبرى، لان اميركا تخشى ان تتوسع الى حرب اقليمية واسعة، وخاصة بعد ان انتقلت المواجهات الى الجامعات الاميركية والاوروبية وفي استراليا، واميركا ذاهبة الى انتخابات، وباتت تدرك ان استمرار الحرب عبأ عليها ولذلك بدات تضغط باتجاه وقف هذه الحرب الفاشلة.

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