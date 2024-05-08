فيديو خاص: صحفي يكشف تطورات خطيرة في غزة!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان الانباء تفيد باستشهاد 10 مواطنين داخل العيادة واصابة عدد كبير، فيما الطواقم الطبية والدفاع المدني تقوم بانتشال الشهداء وانقاذ الجرحى، ونقلهم الى مستشفى المعمداني في غزة.

وتابع: كما تتعرض مناطق شمال غزة الى قصف مدفعي عنيف خاصة حي الزيتون وتل الهوى والشيخ عجلين والاطراف الشرقية من الشجاعية ومنطقة التفاح، فيما لم يتوقف القصف على منطقة النصيرات في المنطقة الوسطى، ما ادى الى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

واشار مراسل العالم الى ان الجيش الاسرائيلي كثف غاراته ايضا على مناطق الجنينة والسلام وسط رفح، فيما تم استهداف محطة وقود في وسط المدنية، وسقط شهيد بقذيفة اسرائيلية.

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