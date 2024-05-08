عمليات وغارات مكثفة للمقاومة تهز مستوطنات شمال فلسطين

العالم _ خاص بالعالم

والتقطت هذه المشاهد للمروحيات الاسرائيلية التي هرعت لنقل المصابين والقتلى في صفوف الاحتلال.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان عن تنفيذها 10 عمليات متتالية استهدف بعضها نحو 10 مباني يستخدمها جنود الاحتلال في مستوطنات أفيفيم والمطلة وشلومي والمنارة وحانيتا ما أدى لوقوع قتلى وإصابات خطرة بحسب اعترافات إعلام الاحتلال فضلا عن أضرار كبيرة.

كذلك استهدفت المقاومة في لبنان تجمعات لجنود الاحتلال في موقعي المالكية والراهب ادت لسقوط معظمهم ‏بين ‏قتيل وجريح وتدمير التجهيزات التجسسية للموقعين.

ونفذت المقاومة هجوما جويا بمسيرات انقضاضيه على مقر قيادة اللواء الغربي المستحدث في يعرا ‏وأصابت هدفها بدقة.‏

واستهدفت بصاروخ بركان من العيار الثقيل مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت ‏واصابته إصابة مباشرة وذكر اعلام الاحتلال أن حزب الله استهدف قاعدة بيرانيت في الجليل الغربي بصاروخ بركان بعد وقت قصير من مغادرة وزير الأمن يؤاف غالانت للمكان. موقع السماقة في تلال كفر شوبا ‏اللبنانية المحتلة هو الاخر تعرض لضربات صاروخيةمباشرة.

وفيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انقطاع التيار الكهربائي في مستوطنتي أفيفيم ودوفيف وغيرها نتيجة القصف الصاروخي من لبنان نقلت عن قادة المستوطنين في الشمال قولهم إنهم عادوا 30 سنة إلى الوراء وإن الوضع في الجليل يُثبت أنّ نظرية 'إسرائيل' الأمنية انهارت'.

وأشارت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' الى أن مسؤولي عشرات المستوطنات التي تم إخلاؤها في الشمال يعتزمون الضغط على الحكومة للتوصل إلى حل ولإعطاء بيان واضح بخصوص الشمال حول ماذا سيحدث ومتى سيعود السكان وخطة تأهيل الشمال.

وواصل جيش الإحتلال الإسرائيلي عدوانه على المناطق والقرى الحدودية والجنوبية اللبنانية مستهدفا بغاراته وقصفه المدفعي والفسفوري أطراف وبلدات الخيام والعديسة وبليدا ويارون وجبل بلاط وكفركلا والريحان وعرمتى واطراف الناقورة وحلتا وكفرشوبا وعيترون وعيتا الشعب ومروحين وحولا وبيت ليف .