فيديو خاص: صواريخ بركان ومسيرات،11 عملية للحزب الله اليوم!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: كان هناك اليوم مشهد ميداني ساخن وملحوظ من خلال 11 عملية شنتها المقاومة على 15 مبنى استيطانيا وتدميرها على رؤوس من فيها من جنود وضباط لجيش الاحتلال واوقعت بينهم قتلى وجرحى.

واوضح ان ابرز العمليات تم بمسيرات انقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي في يعرا محققة اهدافا واصابات دقيقة ومؤكدة، ايضا على بعض التجمعات والمقرات المستحدثة في موقع العاصي المقابل لبلدة ميس الجبل.

وتابع مراسل العالم: كما استهدفت صواريخ البركان من النوع الثقيل لمقر الفرقة 91 في ثكنة برانيت، بالاضافة الى العديد من المواقع التي تم استهدافها من قبل المقاومة في القطاع الشرقي والغربي.

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