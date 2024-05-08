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المقاومة ترفض اي وصاية على معبر رفح، ومشرعون اميركيون يهددون الجنائية الدولية!!

المقاومة ترفض اي وصاية على معبر رفح، ومشرعون اميركيون يهددون الجنائية الدولية!!
الأربعاء ٠٨ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما في آخر حلقة موضوع اقتحام قوات الاحتلال معبر رفح وفرض سيطرتهم عليه، وما تناقلته الاوساط المختلفة من محاولة فرض وصاية معينة على المعبر، كما يتناول البرنامج تهديد مشرعين اميركيين المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات عليها ان هي اقدمت على اصدار مذكرات اعتقال بحق كبار المسؤولين الاسرائيليين بتهم ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

العالم - بانوراما

وقالت فصائل المقاومة الفلسطينية إنها لن تقبل من أي جهة كانت فرض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح أو غيره، وأكدت أنها تعتبر ذلك شكلا من أشكال الاحتلال، متوعدة بالتعامل مع تداعيات أي مخطط من هذا النوع كما تتعامل مع الاحتلال.

ودعت الفصائل الجامعة العربية وكافة الدول العربية والإسلامية إلى رفض أي مخططات ومحاولات تمس السيادة الفلسطينية المصرية على معبر رفح.

وفي موضوع آخر كشف موقع أكسيوس أن مشرعين أميركيين يعدون مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولي محكمة الجنايات الدولية، وذلك في إطار إجراء احترازي في حال أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين.

ونقل موقع أكسيوس عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مايكل ماكول، إنه وعددا من مشرعي الحزب الجمهوري تواصلوا مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان للتأكيد على أن المضي في إصدار أوامر اعتقال مسؤولين إسرائيليين سيدمر العلاقات.

وحذر أعضاء مؤيدون لكيان الاحتلال الاسرائيلي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونغرس الأميركي مرارا من أن المحكمة الجنائية الدولية تجازف بمواجهة عواقب من الولايات المتحدة إذا مضت قدما في إصدار أوامر الاعتقال.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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