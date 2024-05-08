العالم - فلسطين

وأضاف أوستن خلال جلسة في مجلس الشيوخ: "كنا في غاية الوضوح… منذ البداية أن إسرائيل يجب ألا تشن هجوما كبيرا في رفح من دون وضع المدنيين في محيط تلك المعركة وحمايتهم بعين الاعتبار. ومن جديد، وبعد تقييمنا للوضع، علقنا شحنة واحدة من الذخائر شديدة الانفجار".

وتابع: "لم نتخذ قرارا نهائيا بشأن كيفية المضي قدما فيما يخص تلك الشحنة".

وفي سياق متصل، ذكر موقع أكسيوس اليوم الأربعاء نقلا عن مصدرين مطلعين لم يسمهما أن مسؤولين إسرائيليين كبارا حذروا نظراءهم الأمريكيين من أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق بعض شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل" قد يقوض مفاوضات الرهائن.

استياء إسرائيلي

وفي تعليقه على القرار الأمريكي، قال سفير الإحتلال لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان اليوم الأربعاء إنه لا يعتقد بأن الولايات المتحدة ستتوقف عن إمداد تل أبيب بالأسلحة، لكنه وصف قرار واشنطن وقف بعض شحنات الأسلحة بأنه "مخيب للآمال للغاية"، بل ومحبط.