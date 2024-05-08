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مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال تستهدف المنازل في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة

الأربعاء ٠٨ مايو ٢٠٢٤ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

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