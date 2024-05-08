الأربعاء ٠٨ مايو ٢٠٢٤
١١:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين

الأربعاء ٠٨ مايو ٢٠٢٤ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :