الأربعاء ٠٨ مايو ٢٠٢٤
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مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يقصف منزلاً لعائلة “أبو حوار” في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

الأربعاء ٠٨ مايو ٢٠٢٤ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

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