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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم رام الله والبيرة وتعتقل 3 مواطنين فلسطينيين باقتحامها الخليل وبيت أمر وحلحول

الأربعاء ٠٨ مايو ٢٠٢٤ - ١١:٤٩ بتوقيت غرينتش

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