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مصادر فلسطينية: مدفعية الاحتلال تستهدف شرق وجنوب حي الزيتون وغرب حي الصبرة والمناطق الجنوبية من مدينة غزة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم رام الله والبيرة وتعتقل 3 مواطنين فلسطينيين باقتحامها الخليل وبيت أمر وحلحول
مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يقصف منزلاً لعائلة “أبو حوار” في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة
مصادر فلسطينية: طواقم الدفاع المدني تخمد حريقا اشتعل بجرافة تابعة للبلدية بعد أن اسقطت طائرة للاحتلال من نوع كواد كابتر جسما حارقا فوقها وسط شارع الزر برفح
مصادر فلسطينية: اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين
مصادر فلسطينية: غارات عنيفة ومتواصلة للاحتلال على منازل وأراضي فارغة في حيي الصبرة والزيتون بمدينة غزة
مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال تستهدف المنازل في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة
عاجل
مصادر فلسطينية: مدفعية الاحتلال تستهدف شرق وجنوب حي الزيتون وغرب حي الصبرة والمناطق الجنوبية من مدينة غزة
الخميس ٠٩ مايو ٢٠٢٤ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
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البحرین
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فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2023 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.