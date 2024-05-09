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مصادر فلسطينية: مدفعية الاحتلال تستهدف شرق وجنوب حي الزيتون وغرب حي الصبرة والمناطق الجنوبية من مدينة غزة

الخميس ٠٩ مايو ٢٠٢٤ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

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