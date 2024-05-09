المقاومة تواصل عملياتها شرق رفح والاحتلال يخلي موقعا بغلاف غزة

العالم - لبنان

واعلنت كتائب القسام أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة شرق رفح جنوب القطاع، اضافة إلى قصفها تجمعات لقوات الاحتلال في موقع كرم أبو سالم العسكري بصواريخ رجوم قصيرة المدى.

كما اعلنت عن استهداف تجمع لقوات العدو وقوة مشاة إسرائيلية غرب محور نتساريم بقذائف الهاون.

من جهته أعلن جيش الاحتلال إخلاء موقع عسكري مؤقت بغلاف غزة تخوفا من تسلل عناصر من المقاومة إلى الغلاف.

جاء ذلك في وقت اعترف فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة أربعة من جنوده خلال معارك في غزة خلال الساعاتِ الأربع والعشرين الماضية.

وفي بيانٍ له قال جيش الاحتلال إن 25 ضابطا وجنديا أُصيبوا بجروح بالغة الخطورة منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وان 243 ضابطا وجنديا يتلقوْن العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة.

وأضاف أن 41 جنديا قتلوا بنيران صديقة وحوادث عملياتية.

وأوضح جيش الاحتلال أن 3361 ضابطا وجنديا أُصيبوا منذ بدايةِ الحرب، بينهم 1610 خلال العملية البرية.