إستكمال مفاوضات القاهرة و توقع قرب التوصل لصفقة

العالم – مع الحدث

هل وصل مدير الاستخبارات الأميركية للكيان مسبوقا بتأكيد من واشنطن بقرب التوصل إلى صفقة؟ وما الذي حققه في لقاءاته؟

ماذا يعني اعتبار حماس الجولة الحالية أنها الأخيرة، وتوقع مصر التوصل إلى صيغة خلال 72 ساعة؟

هل أراد الجانب الإسرائيلي سباق وصول وفده إلى القاهرة بعملية في رفح تمنح نتنياهو مادة للضغط في التفاوض؟

كيف يقرأ تقليص واشنطن شحنة من الذخائر شديدة الانفجار للكيان في ظل الأحداث الجارية في رفح، والتي تعارض حصول عملية كبرى بحسب وزير الدفاع الأميركي؟

وتستضيف هذه الحلقة في الاستوديو ببيروت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أبوسامر موسى، ومن بيت لحم الباحث السياسي سهيل خليلية.

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