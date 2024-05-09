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في اتصال هاتفي مع غوتيريش ؛

عبداللهيان يحذر من عواقب وخيمة في حال الهجوم على رفح 

عبداللهيان يحذر من عواقب وخيمة في حال الهجوم على رفح 
الخميس ٠٩ مايو ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

أجرى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش تناول الجانبان فيها انهاء الحرب والابادة الجماعية في غزة.

العالم - ايران

واشاد امير عبداللهيان خلال اتصاله مع غوتيريش بجهود الأمين العام للأمم المتحدة، لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الإسرائيلي في غزة وقال : إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تواصل جهودها من أجل استتاب الأمن والاستقرار في المنطقة، وخاصة وقف الجرائم التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي ضد اهالي قطاع غزة.

وحذر أمير عبد اللهيان من أنه إذا قامت امريكا بدلاً من ممارسة الضغط على نتنياهو للقبول بوقف إطلاق النار، بمواكبة هذا الكيان بارتكاب جرائم جديدة في رفح، فإن العواقب ستكون وخيمة على حماة الحرب.

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