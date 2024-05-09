مزاعم واشنطن بوقف إمداد الاحتلال بالأسلحة ليست إلا حبراً على ورق + فيديو

العالم - خاص بالعالم

وفي حديث مباشر مع قناة العالم الإخبارية قال الثوابتة: نحن نشكك دائما في نوايا الإدارة الأميركية والرئيس بايدن شخصيا، الذي مارس التضليل على كل دول العالم، ويحاولون دائما نشر الشائعات في إطار إيضاح أنهم مع القانون الدولي وما شابه ذلك.

وأضاف: نشكك في نوايا الإدارة الأميركية منذ أن بدأت حرب الإبادة الجماعية الشاملة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية قدما بقدم مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث تقوم بمد الاحتلال الإسرائيلي بمختلف الأسلحة.

وأكد أن: أكثر من 100,000 قنبلة وصاروخ في الخمسة شهور الأولى من هذا العدوان أمدتها الإدارة الأميركية إلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من أجل مسح مربعات سكنية بالكامل.

وصرح مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قائلاً: الإدارة الأميركية مشاركة ومنخرطة تماما في هذه الإبادة الجماعية، وبايدن هو مجرم حرب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، حيث قتلوا أكثر من 14 ألف طفل وقرابة 10,000 إمراة.. نتحدث عن أكثر من 34,000 شهيد وصلوا إلى المستشفيات، وهناك 10,000 من الشهداء والمفقودين تحت الأنقاض لم تتمكن الطواقم من انتشالهم.

وشدد على أن: ما صرحت به الإدارة الأميركية في موضوع وقف إمداد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة هو عبارة عن حبر على ورق وذر للرماد في العيون، وفي الغد القريب ومن تحت الطاولة سيمدون الاحتلال الإسرائيلي بآلاف القنابل، كما سمعنا قبل يومين أن هناك تقارير بإرسال آلاف القنابل والصواريخ إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: "كيف ولا وأن إسرائيل أصلا هي عبارة عن مشروع أميركي في هذه المنطقة، وبالتالي هي معنية بتربية هذا المشروع حتى يقوم بدوره هنا في الشرق الأوسط."

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