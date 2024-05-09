"حكومة الخراب" دمرت ما بناه الاحتلال على مدار 76 عاما  + فيديو

العالم - خاص بالعالم

وفي حديث مباشر أشار الزميل فارس الصرفندي أن الحكومة الحالية في كيان الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو بات لها اسم جديد يتم تداوله الآن بشكل كبير جدا وهو "حكومة الخراب" في إشارة إلى أن هذه الحكومة جاءت لتدمير كل ما تم بناؤه من قبل الاحتلال الإسرائيلي على مدار 76 عاما.

وأوضح أن أهم ما أدت هذه الحكومة إلى تدميره هو الأمن البحري كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت قبل عدة أيام عندما قالت أنه لم يعد هناك من أمن بحري في إشارة إلى ما يقوم به أنصار الله في منطقة البحر الأحمر.

ولفت إلى أن هذا الأمر أثر على الكيان الإسرائيلي بعدة اتجاهات، الحجم الأول هو الارتفاع الكبير في أسعار النفط في تل أبيب وبشكل أسبوعي.

وأضاف أن الأمر الآخر أن الكثير من الشركات والدول استثنت الاحتلال الإسرائيلي من تصدير صادراتها إليه.

وقال فارس الصرفندي أن: الأهم من ذلك أن الشعور الإسرائيلي بأن الاحتلال أصبح معزولا وأن زمن الانفتاح على الدول العربية المطبعة لم يعد كما في السابق.

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