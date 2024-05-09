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القائد العام للجيش الإيراني:

طوفان الأقصى والوعد الصادق، سرعتا من زوال الكيان الإسرائيلي

طوفان الأقصى والوعد الصادق، سرعتا من زوال الكيان الإسرائيلي
الخميس ٠٩ مايو ٢٠٢٤ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

قال القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الفريق عبدالرحيم موسوي إن عمليتي طوفان الأقصى والوعد الصادق، سرعتا من زوال الكيان الإسرائيلي الغاصب والقاتل للأطفال.

العالم - إيران

وأبلغ الفريق موسوي الصحفيين اليوم الخميس في مدينة مشهد (شمال شرق) أن: عمليتي طوفان الأقصى والوعد الصادق سرعتا من مسار زوال الكيان الصهيوني، وإن العالم سيتخلص قريبا من شرور هذا الورم السرطاني.

وأوضح أن العالم والمنطقة ينقسمان إلى قبل وبعد هاتين العمليتين، قائلا إنه كما وجهت طوفان الأقصى ومقاومة غزة، العالم باتجاه جديد، فإن عملية الوعد الصادق، أدت إلى إيجاد حركة استراتيجية جديدة في العالم.

وأكد أن الجيش الإيراني: نشط في تنفيذ المهام الموكلة إليه في إطار القانون، ويهيئ نفسه من خلال رصد التهديدات واستشراف المستقبل، للتهديدات المستقبلية.

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