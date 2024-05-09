شاهد.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 34900 شهيد

العالم - خاص بالعالم

واعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب اربع مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات ستين شهيدا ونحو مئة وعشرة إصابات خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

واستشهدت امرأة وابنها جراء قصف اسرائيلي على دير البلح. وفي رفح ارتفع عدد شهداء غارة على منزل غربي المدينة الى ثمانية، بينهم أربعة اطفال.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشاهد جوية تظهر غاراته على أبراج سكنية ومناطق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن المشاهد توثق استهداف بنى تحتية للمقاومة في حي الزيتون وسط قطاع غزة.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة العثور على مقبرة جماعية ثالثة في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة وأضاف المكتب أن عدد المقابر الجماعية التي عثر عليها في مستشفيات القطاع ارتفع إلى سبع مقابر.

واشارت وزارة الصحة الى ان حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى ما يقارب خمسة وثلاثين الف شهيد واكثر من ثمانية وسبعين الفا وخمسمئة إصابة.

في المقابل نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فاصلا مصورا بعنوان 'سندك هيبة جيشكم'، في رسالة تهديد واضحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل حربه التدميرية على قطاع غزة.

ويظهر في الفيديو تجهيز وإطلاق قذائف الهاون الثقيلة والتي تستخدمها في دك قوات الاحتلال المتوغلة شرقي مدينة رفح.

كذلك بثت سرايا القدس، مشاهد لقذائف الهاون التي دكت بها جنود الاحتلال المتحصنة بمنازل الفلسطينيين في حي الشيخ عجلين غرب مدينة غزة.

كما أعلنت قصف التحشدات العسكرية للاحتلال الاسرائيلي شرق حي الشوكة على الحافة الشرقية لمدينة رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل

التفاصيل في الفيديو المرفق ...