نائب وزير الثقافة اليمني: إيران الظهر والسند والحاضن لكل حركات المقاومة والتحرر

العالم - خاص بالعالم

إنها النسخه 35 من معرض الكتاب الدولي واحدة من أبرز الاحداث الثقافية ليست على صعيد البلاد فحسب، بل على صعيد المنطقة فهنالك اجنحة متعددة تخاطب وتحاكي الفئات المختلفة من الشعب الايراني.

كاميرا العالم جالت في الجناح اليمني وأجرت حواراً مع محمد حيدرة نائب وزير الثقافة اليمني.

وحول ابرز نشاطات الجناح اليمني في المعارض عند المعرض، قال حيدرة: أن الجناح اليمني هو أحد أقسام المعرض الدولي الـ 35 للكتاب في طهران، وفي هذا الجناح حاولنا ان نقدم صورة واضحه عن الثقافة والتراث والهويه الايمانيه ونركز على اهم الجوانب المتعلقة بالجانب الحضاري والتراثي والارض والانسان.





ولفت حيدرة إلى أن الجناح اليمني في المعرض عرض مايتعلق بالجانب الانساني والمعيشي والاقتصادي اليمني، وما يختص بالفنون وما يختص بمعركة طوفان الاقصى والعدوان على اليمن.

ونوه حيدرة بعرض الجناح الكتب اليمنية العلاقات اليمنية الإيرانية التي ما فتئت أن تكون على ارقى مستوى في الفترة الاخيرة منذ عملية طوفان الاقصى، حيث تصاعدت هذه العلاقة إلى ذروتها، لان ايران هي الظهر والسند والحاضن والأم لكل حركات المقاومة والتحرر.

وخلص حيدرة قائلا: أن اليمن يبادل بشعبه اليمني الشعب الإيراني المحبة والأخوة بالأخوه والإسلام بالإسلام وتناولنا في هذا المعرض إسناد الشعب الايراني للشعب اليمني بصورته التحررية من خلال الدعم الإعلامي اللا محدود والتفاعل الوجداني من قبل أبناء الشعب الايراني مع موقف اليمن ارضا وانسانا في معركة طوفان الاقصى.

وكان قد افتتح معرض طهران الدولي للكتاب أبوابه بحضور وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي وعدد من المسؤولين الثقافيين وأعضاء في صناعة النشر والإعلاميين، تحت شعار "نقرأ ونبني"، وبدأ الآلاف من أفراد الشعب الإيراني من مختلف المدن والمحافظات التوافد إلى المعرض.

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