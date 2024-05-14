إعتصام أمام الأونروا في بيروت تنديدا بقراراتها ضد موظفيها الفلسطينيين

العالم - خاص بالعالم

"عودتنا قريبة ولا مساومة على انتمائنا الوطني"، هو عنوان الاعتصام الشعبي الذي دعت إليه قيادة تحالف القوى الفلسطينية والقوى الإسلامية وانصار اللّه واللّجان الشعبية في لبنان في الذكرى السادسة والسبعين لنكبة فلسطين.

على وقع الاناشيد الثورية شارك المعتصمون رافعين الاعلام الفلسطينية واللافتات المشددة على حق اللاجئين بدعم وحماية وكالة الأونروا، والمناهضة لقرارها المجحف بحق موظفيها.



وقال وليد كيلاني المسؤول الإعلامي في حركة حماس في لبنان:"هذه الإجراءات هي إجراءات جائرة واجراءات مجحفة بحق بعض الموظفين، لذلك نحن نطالب وكالة الأونروا بأخذ دورها الانمائي والاجتماعي وليس لها علاقة بأي موظف ينتمي لأي حزب أو لأي جهة".

وقال أبو هاني رميّض أمين سر قوى التحالف الفلسطيني في لبنان:"هذه المؤسسة.. نقول انها الشاهد الحي على جريمة اللجوء الفلسطيني ونحن بقدر حرصنا على بقائها واستمرارها رغم انها تتعرض منذ ان أنشئت لمحاولة إنهائها".

وقال عطا الله حمود مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله:" من بعثة الصليب الاحمر الدولية الى الامم المتحدة الى الاونروا، التي بقرار من الولايات المتحدة الامريكية توقف دعمها لهذا الشعب المنكوب".

وقال الشيخ خالد الزمار عضو هيئة علماء فلسطين في لبنان:" هذه النكبة التي بدأت بقرار أممي وسننهيها بأيدينا بإذن الله بقرار إنساني وإسلامي".

كما أكدت الكلمات على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وعدم خضوع وكالة الأونروا إلى الضغوطات السياسية.

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