الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والناتو يقدمون التعازي لإيران حكومة وشعبا

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الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش قدم تعازيه للشعب والحكومة الايرانية وعبر عن حزنه إزاء الحادث، فيما وقف اعضاء مجلس الامن الدولي دقيقة صمت حدادا على أرواح الرئيس رئيسي ومرافقيه

دول الاتحاد الأوروبي ممثلة برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل قدموا تعازيهم لطهران واصفين الحادثة بالمأساوية ومعربين عن تعاطفهم مع أسر جميع الضحايا ومع الشعب الإيراني.

رئيسة وزراء إيطالية جورجا ميلوني أعربت ايضا وبشكل منفصل عن تضامن إيطاليا مع ايران حكومة وشعبا، كما قدمت فرنسا هي الاخرى تعازيها لطهران وعائلات الضحايا في الحادث الأليم.

حلف شمال الأطلسي الناتو من جانبه قدم تعازيه وأعربت المتحدثة باسم الحلف فرح دخل الله عبر منصة إكس وباللغتين الإنكليزية والفارسية عن تعازي الحلف لشعب إيران في وفاة الرئيس رئيسي والوزير امير عبداللهيان ومرافقيهما.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم خالص العزاء لقائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي في المأساة الكبرى التي ألمت بالشعب الايراني واصفا الرئيس الراحل بأنه كان صديقا وفيا لروسيا.

واعتبر الرئيس الصيني شي جين بينج في بيان تلاه المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ونبين أن وفاة السيد رئيسي في حادث تحطم مروحية تشكل خسارة كبيرة للشعب الإيراني وأن الشعب الصيني فقد صديقا جيدا.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعرب في رسالة تعزيته لإيران عن حزن عميق إزاء الحادث مؤكدا خسارته شقيقا وصديقا وشخصا مثاليا وقائدا استثنائيا في العالم وأن إيران ستبقي مثالا للكرامة والأخلاق والمقاومة.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد وقوف بلاده إلى جانب إيران في هذا الوقت الصعب. قائلا في تعزيته إنه يتذكر السيد رئيسي بتقدير وامتنان وإنه شهد شخصيا جهوده من أجل سلام الشعب الإيراني والمنطقة .

وفيما أعرب رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي عن مواساته لإيران قيادة وحكومة وشعبا وعن الحزن والصدمة إزاء الحادث المأساوي أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن باكستان ستقيم يوم حداد احتراما للرئيس رئيسي ورفاقه وتضامنا مع إيران الشقيقة في هذه الخسارة الفادحة.

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