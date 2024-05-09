السيدالحوثي: ليس لدينا أي خطوط حمراء يمكن أن تعيقنا عن تنفيذ عملياتنا

العالم - اليمن

وفي خطاب مباشر أكد السيد الحوثي أن العدو الإسرائيلي يواصل عدوانه مرتكبا أكثر من 4 آلاف مجزرة بغزة.

ولفت إلى أن العدو الإسرائيلي قام بعد احتلاله معبر رفح باستعراض عسكري لغطرسته، مشددا على أن اجتياح معبر رفح بطريقة استعراضية يعكس استخفافا بالعرب والمسلمين.

وقال إن العدوان الإسرائيلي على رفح لم يتوقف وهو يستهدف النازحين ويهدف لارتكاب المزيد من المجازر.

وشدد على أن الموقف الأميركي يحاول أن يخادع الرأي العام بتقديم صورة زائفة، ويسعى للخداع وذر الرماد في العيون.

وفيما نوه إلى أن الأميركي شريك في جرائم الإبادة الجماعية في غزة، قال إن: الأميركي هو الذي قدم الاشارة للإسرائيلي باحتلال معبر رفح، وبمجرد أن يقرر الأميركي وقف العدوان على غزة سيتوقف.

وأكد أن العدوان على رفح يهدف إلى مضاعفة معاناة الشعب الفلسطيني، مبيناً أن: الأميركي يتظاهر بالضغط على العدو الإسرائيلي بشان رفح، وهو قدم شحنات كبيرة من الأسلحة للعدو لإبادة أهالي رفح.

وأوضح قائد حركة أنصارالله اليمنية أن احتلال معبر رفح لن يحقق للعدو أي إنجاز عسكري لأنها منطقة مدنية.

ولفت إلى أن الأميركي لايصغي حتى للمظاهرات الطلابية في الجامعات، بل يقمعها، وقال: لاينبغي أن يكون العرب والمسلمون في موقف المتفرج.. كلما تعاظمت المأساة على الشعب الفلسطيني يتعاظم معها وزر التخاذل.

وأضاف السيد الحوثي: المستوى الذي نشاهده من الإجرام الصهيوني له خلفية من الحقد.. وحالة الحقد الصهيونية تبدأ من المرحلة التربوية لأطفالهم.. والدعم الذي يحظى به العدو من الغرب منبعه الأحقاد والمطامع بمنطقتنا.

وفيما نوه إلى أن الأمة بحاجة إلى أن تتحرك بشكل واع وأن تتحرر من حالة الجمود، قال: لايفيد الامة الا التحرك الجاد عندما لايصغي العدو لنداءات الشعوب.

يتبع..