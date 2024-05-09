فيديو خاص: شهداء وصلوا أشلاء من شدة القصف في رفح!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان هناك شهداء وصلت جثثهم اشلاء بسبب شدة الاستهداف من قبل الاحتلال، فيما تسمع اصوات الانفجارات في مناطق متفرقة في رفح.

وتابع ان آليات وقوات الاحتلال تتواجد في محيط معبر رفح والمطار وحي الشوكة، وتدور حاليا اشتباكات عنيفة بين الاحتلال والمقاومة.

وأشار مراسل قناة العالم الى ان حركة النزوح مستمرة بقوة من مدينة رفح مع اشتداد قوة القصف والاستهداف من قبل الاحتلال، حيث تتجه الناس الى مناطق المواصي التي لا تحتوي البنية التحتية اللازمة لحياة المواطنين، المتكدسين اساسا فيها بالالاف من قبل.

واوضح ان الوضع الصحي كارثي وينذر خلال ايام بأزمة كارثية بحسب رئيس المستشفى الكويتي التي تعاني من قلة الكوادر الطبية والاجهزة والمعدات الضرورية لمعالجة المرضى.

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