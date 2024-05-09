العميد حيدري: جاهزون للرد على أي تهديد ردا حاسما ورادعا

العالم - إيران

وقال العميد حيدري للصحفيين من مدينة مشهد (شمال شرق) ان عمليات اغلاق الحدود الشرقية للبلاد والتي هي قيد التنفيذ، هي مصدر فخر واعتزاز للشعب والبلاد. وإن عمليات إغلاق الحدود هي قيد الإنجاز من قبل مقر بهذا الإسم وينضوي تحت مقر منطقة شمال الشرق، وتحت إشراف القوات البرية، معربا عن أمله بأن ينتهي العمل في أقرب زمن ممكن.

وأكد جهوزية قواته للتصدي لأي تهديد قائلا: إننا جاهزون للرد على أي تهديد ردا حاسما و رادعا وكاملا.

يشار إلى أن محافظة خراسان الرضوية تشترك من ناحية الشمال وشمال الشرق بحدود يبلغ طولها 531 كيلومترا مع تركمانستان وبطول 302 كيلومتر مع أفغانستان.